12 тысяч кв.м. сельхозземель в Удмуртии залило стоками из-за порыва трубы

Разлившиеся отходы отнесены к IV классу опасности Фото: pixabay.com

В Завьяловском районе Удмуртии 12 040 кв. м сельхозземель залило стоками из-за порыва канализационных труб. Заявление о разливе сточных вод на земли, а также в реку Быдвайка поступило в Россельхознадзор по Удмуртии еще 14 декабря 2020 года от ГУ МЧС по региону. Началось расследование, которое закончилось только в феврале 2021 года, сообщает пресс-служба Россельхознадзора республики.

Удалось установить места порыва. Разлившиеся отходы, которые на данный момент находятся на поверхности замерзшей почвы, отнесены к IV классу опасности.

Кроме того, 4 февраля против юридического лица, которое арендует канализационные сети, на которых произошел порыв, составлен административный протокол. Он должен будет заплатить штраф в размере от 400 000 до 700 000 рублей.

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