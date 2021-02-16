12 тысяч жителей Удмуртии заразились ОРВИ за неделю

68% заболевших -дети Фото: pixabay.com

На прошлой неделе, с 8 по 14 февраля, ОРВИ заразилось 12 072 жителя Удмуртии. 68% из них - дети. В среднем уровень заболеваемости в республике ниже эпидпорога на 14%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Большинство заболевших - городские жители. В сельской местности заразились ОРВИ 2 805 человек.

А в столице Удмуртии зафиксировали 5 998 случаев болезни.Т.е. почти половина от всех заболевших в регионе. В Ижевске заболеваемость ниже установленного порога на 24%.

Отметим, что в районах Удмуртии 8 детских садов были закрыты на карантин по ОРВИ.

При этом ни одного случая заболевания гриппом с начала текущего эпидемического сезона в Удмуртии выявлено не было.

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