20-летняя спортсменка из Удмуртии стала чемпионкой России по легкой атлетике

Ксения Лабыгина на фото в центре Фото: rusathletics.info

20-летняя спортсменка из Удмуртии Ксения Лабыгина взяла золотую медаль на чемпионате России по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходит в Москве. Девушка преодолела дистанцию в 60 метров за 8,2 секунды.

Девушка является мастером спорта, и на этих соревнованиях она показала лучший результат сезона в стране.

Серебро забрала спортсменка из Татарстана Анна Ватропина, а бронза досталась экс-чемпионке страны Анастасии Николаевой, которая выступает за Московскую и Самарскую области.

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