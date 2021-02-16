16-летний подросток из Удмуртии размещал в интернете фотографии своей знакомой без ее разрешения

В рамках расследования полицейские осмотрели содержимое телефона подозреваемого
Фото: pixabay.com
16-летний житель Воткинска подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Он размещал в интернете личную информацию и фотографии своей 15-летней знакомой без ее согласия. Против студента возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.
Следователям удалось установить личность злоумышленника в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Подросток свою вину признал.
В рамках расследования полицейские осмотрели содержимое телефона подозреваемого. Сейчас допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.
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