16-летний подросток из Удмуртии размещал в интернете фотографии своей знакомой без ее разрешения

В рамках расследования полицейские осмотрели содержимое телефона подозреваемого Фото: pixabay.com

16-летний житель Воткинска подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Он размещал в интернете личную информацию и фотографии своей 15-летней знакомой без ее согласия. Против студента возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следователям удалось установить личность злоумышленника в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Подросток свою вину признал.

В рамках расследования полицейские осмотрели содержимое телефона подозреваемого. Сейчас допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.

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