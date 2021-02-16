Семьи с детьми-инвалидами из Удмуртии смогут поехать на отдых в Абхазию

Зульфия Акулова, президент Благотворительного фонда «ЛУЧ СОЛНЦА» и помощник по проекту Оксана Садыкова Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» (12+) мы говорили о проекте «Мечты сбываются». Зульфия Акулова, президент Благотворительного фонда «ЛУЧ СОЛНЦА» и Оксана Садыкова, помощник по проекту рассказали о том, как возникла идея вывезти семьи с детьми-инвалидами на летний отдых в Абхазию и в какой помощи они нуждаются.

Подробнее в нашем подкасте.

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