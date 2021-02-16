Средний размер взяток в Удмуртии за 2020 год составил 264 тысячи рублей

Было привлечено 159 должностных лиц Фото: Ульяна Колмогорова

В 2020 году в Удмуртии выявили 324 коррупционных преступления. Это на 13% больше, чем в 2019 году. Средний размер взяток в регионе минувшем году установился на уровне 264 тысяч рублей. Об этом на сессии госсовета республики рассказал Сергей Поволоцкий.

В 2020 году к уголовной ответственности в сфере коррупционных дел было привлечено 159 должностных лиц.

Кроме того, в прошлом году произошло 612 тяжких и особо тяжких экономических преступлений. А еще выявили 46 налоговых преступлений. Обе цифры выросли, если сравнивать их с показателями 2019 года.

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