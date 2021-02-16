Замруководителя МВД по Удмуртии прокомментировал несанкционированные акции на Центральной площади в Ижевске

В администрации горда сообщалось, что в протестах участвовало около 250 жителей Фото: Амир Закиров

Заместитель министра внутренних дел по Удмуртии Сергей Поволоцкий прокомментировал действия правоохранительных органов на несанкционированных акциях, которые проходили в столице Удмуртии 23 и 31 января. Он объяснил отличия в тактике работы в разные дни.

- Действительно, тактика работы была разная. На первом мероприятии сложно было предположить, что выйдет такое количество граждан. В Ижевске, по официальным данным, было 2 тыс. На часть ул. Пушкинской люди вышли, возбуждено уголовное дело. При повторной акции нами были приняты все меры, чтобы подобного не допустить, чтобы люди не вышли на проезжую часть. Опыт приобретается благодаря практике. Все наши действия были в рамках закона, - говорит Сергей Поволоцкий.

Напомним, за два дня в Ижевске в ходе несанкционированных акций было задержано 65 человек и возбуждено одно уголовное дело. В администрации города сообщалось, что в протестах участвовало около 250 жителей.

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