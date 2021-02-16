В Удмуртии могут начать производить полипропилен на бывшем объекте уничтожения химоружия

Появился инвестор готовый проспонсировать перепрофилирование Фото: pixabay.com

В поселке Кизнер в Удмуртии стоит объект по уничтожению химоружия, который на данный момент не работает. Но сейчас появился инвестор готовый проспонсировать перепрофилирование его под производство полипропилена. Об этом сегодня, 16 февраля, рассказал глава Кизнерского района Александр Плотников на сессии госсовета региона.

- Мы сейчас рассматриваем проект по перепрофилированию в объект газохимической промышленности для производства полипропилена, — говорит Александр Плотников.

Кроме того, создание нового производства поможет обеспечить рынок труда района дополнительной тысячью рабочих мест.

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