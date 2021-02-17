Погода в Ижевске 17 февраля: ясно и без осадков

17 февраля ясно и без осадков Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре 17 февраля, среда. По данным Яндекс.Погоды сегодня ижевчан ждет ясный и морозный день. Одевайтесь теплее и не выходите из дома, не прочитав прогноз погоды от «Комсомолки» на сегодня.

Днем температура воздуха будет составлять −21…−18°С. Ясно и без осадков. Магнитное поле - спокойное. Ветер будет дуть южный со скоростью 2,6 м/с.

А к вечеру столбик термометра опустится до −28°С. Ветер не изменит своей скорости. но поменяет направление на юго-восточное. Также будет ясное, безоблачное небо.

А ночная температура воздуха будет составлять до −30°С.

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