В поездах и самолетах Удмуртии сохраняется масочный режим

На транспорте зафиксировали 270 нарушений масочного режима Фото: pixabay.com

В поездах и самолетах. а также на вокзале и в аэропорту жителям Удмуртии нужно продолжать носить маски. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал Алексей Коробейников, начальник Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте.

— У нас соответствующих распорядительных документов пока нет, — рассказал он.

При этом пассажиры дальних поездов, которые находятся в пути более пяти часов, могут быть без маски.

Всего на транспорте зафиксировали 270 нарушений масочного режима.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил во время своего прямого эфира объявил, что с 12 февраля масочный режим будет в республике рекомендательным. Однако заявление вызвало неоднозначную реакцию. Например, глава Татарстана Рустам Минниханов считает такое решение неправильным. А пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что регионы имеют определенную свободу при принятии решений. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сказала, что нужно продолжать носить маски.

«Комсомолка» разбиралась, должны ли жители Удмуртии носить средства индивидуальной защиты.

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