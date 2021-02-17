Жителя Удмуртии отправили в колонию на 11 лет за убийство 22-летней девушки и сжигание ее трупа

Девушку потеряли родственников Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

40-летний жителя Якшур-Бодьинского района осудили на 11 лет за убийство 22-летней девушки. Его отправят в исправительную колонию строго режима, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

О пропаже девушки заявили ее родственники 5 августа 2020 года. В ходе комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка стала жертвой преступления. А позже смогли установить личность виновного.

Далее удалось установить все обстоятельства произошедшего. Так, оказалось, что осужденный познакомился с молодой жительнице Удмуртии 29 июля 2020 года и пригласил ее к себе на работу - на пилораму. Там они распивали алкогольные напитки. В ходе общения между ними произошел конфликт. Мужчина достал нож и ударил девушку в шею, после чего она скончалась.

Осужденный решил скрыть следы преступления и сжег тело в печи, которая находилась на пилораме.

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