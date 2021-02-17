92 жителя Удмуртии заразились коронавирусом за последние сутки

Прививку от COVID-19 уже поставил 17 831 житель республики Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона. В числе заболевших 11 детей и 22 пенсионера.

96 пациентов с этим диагнозом вылечились и были выписаны.

Прививку от COVID-19 уже поставил 17 831 житель республики.

По данным на 17 февраля, в Удмуртии выявлено 27 287 случаев заражения коронавирусом среди населения. 23 904 человека из них уже выздоровели. А 358 случаев течения болезни закончились летальным исходом.

В регионе продолжают делать тесты на коронавирус. Так, за минувшие сутки провели 1 199 исследований. А всего уже сделали 857 458 тестов.

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