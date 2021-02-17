Фильм о дворнике-художнике из Ижевска отобран для участия в международном кинофестивале Sensus

Сейчас мужчина трудится в Республиканском лицее-интернате Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 12 по 15 марта в Санкт-Петербурге пройдет международный кинофестиваль Sensus. Так для участия в конкурсной программе в категории документальное кино был отобран фильм режиссера Ирины Андреевой «Художник Семен Бухарин». Картина расскажет о ижевчанине, который работает дворником и рисует картины на снегу метлой и лопатой.

Кроме работы Ирины Андреевой, на фестивале будет представлено еще 11 картин российских режиссеров. А также в конкурсной программе участие примут картины авторов из Италии, Чили, Америки, Испании, Греции, Великобритании, Бразилии, Германии и других стран.

Кстати, фестиваль является благотворительным и проводится с целью сбора средств для съемок художественного фильма «Сила добра», а еще часть средств направят в фонды помощи больным детям.

Напомним, о Семене Бухарине в Ижевске заговорили еще 10 лет назад. Тогда его первая картина появилась во дворе лицея №25, где он работал дворником. Сейчас же мужчина трудится в Республиканском лицее-интернате. А 25 января дворник-художник прошел в финал шоу талантов на Первом канале. «Комсомолка» рассказала о его творческом номере.

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