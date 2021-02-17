Археологии из Удмуртии нашли древние украшения на территории Варнинского могильника

Украшения, найденные на территории Варнинского могильника Фото: Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН

16 февраля археологи и физики Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН начали изучение археологических предметов древности, которые были найдены на территории республики. Первыми артефактами, которые будут исследованы, стали украшения, найденные на территории Варнинского могильника. Для этого используется современный растровый электронный микроскоп, который регион закупил в 2002 году, сообщает пресс-служба центра.

Так, с помощью исследований сплавов металлов, из которых состоят украшения, ученые смогут выяснить уровень производства и историко-культурную ситуацию в регионе того времени.

- Долгое время археологи не могли получить какую-то дополнительную информацию об этих вещах, довольствовались тем, что сравнивали, какие находки получают специалисты из других регионов, как эти находки друг с другом соотносятся. Но теперь благодаря нашим коллегам-физикам из Физико-технического института, благодаря Центру коллективного пользования и собственно самому прибору - электронному микроскопу - мы можем погрузиться внутрь этих находок и определить, из чего они сделаны. Это наш пилотный проект. Мы принесли наиболее характерные образцы, каждый из которых уникален по-своему, - рассказывает научный сотрудник отдела исторических исследований Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, кандидат исторических наук Татьяна Сабирова.

Отмечается, что новый микроскоп может исследовать не только минералы и металлы, но и клетки живых организмов.

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