Федеральное правительство дополнительно выделило Удмуртии 3,6 млрд на развитие села

Деньги направят в том числе на на строительство и ремонт школ, детсадов, домов культуры, спорткомплексов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2021 году на территории Удмуртии будут реализовываться новые программы по развитию сельских территорий. На эти цели региону выделили из федерального бюджета дополнительные 3,6 млрд рублей. Впервые республика примет участие в программах по строительству съемного жилья, а также частичному субсидированию затрат по ученическим договорам, оплаты труда и проживания студентов-практикантов.

На строительство и ремонт школ, детсадов, домов культуры, спорткомплексов, амбулаторий, музеев, газопроводов и очистных сооружений направят 2,4 млрд рублей. Кроме того, закупят необходимый транспорт: школьные автобусы и машины сокрой помощи. Отмечается, что за счет этих мер в республике будет создано более 7,5 тысячи новых рабочих мест.

А оставшиеся средства вложат в реализацию программы «Сельская ипотека». За счет этого свои жилищные условия смогут улучшить около 23 тысяч жителей.

Напомним, в 2020 году 1 094 семьи получили этот льготный кредит. Кстати, наш регион уже вошел в топ-3 по спросу на сельскую ипотеку.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В поездах и самолетах Удмуртии сохраняется масочный режим

92 жителя Удмуртии заразились коронавирусом за последние сутки

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.