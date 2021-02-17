57-летний житель Ижевска сгорел в собственном доме на улице Жечева

По предварительным данным мужчина был пьян Фото: СУ СК по Удмуртии

57-летний житель Ижевска погиб в пожаре, который случился 16 февраля в его собственном доме на улице Жечева. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Стало известно, что мужчина жил с матерью. Но в момент пожара ее не было дома, так как она осталась ночевать в квартире своей дочери.

Также отмечается, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Поэтому по предварительным данным, причиной возгорания может быть неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для этого следователи осмотрели дом, назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы.

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