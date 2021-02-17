На сайте недвижимости в Ижевске прокуратура обнаружила мошенническое объявление о продаже квартир

В 2019 году строительство этого объекта было приостановлено Фото: pixabay.com

В январе 2021 года на сайте крупного портала недвижимости сотрудники прокуратуры обнаружили мошенническое объявление о продаже квартир в Ижевске. Они начали проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Жилье якобы продавалось в одном из ЖК на ул. Автономной. Однако выяснилось, что еще в 2019 году строительство этого объекта было приостановлено. А 17 декабря 2020 года арбитражный суд Удмуртии запретил застройщикам продавать там площади жителям города.

Таким образом, это объявление нарушало закон о рекламе и могло привести к заблуждению потенциальных участников долевого строительства, совершению в отношении них мошеннических действий.

После представления прокурора в адрес портала объявление было удалено.

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