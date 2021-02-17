Есть вопрос: можно ли ремонтировать асфальт в Ижевске зимой?

При укладке литой асфальт достигает температуру 200°C Фото: Архив «КП» в Ижевске

В столице Удмуртии проводятся аварийные устранения дефектов асфальта на некоторых дорогах. Ижевчане спрашивают: можно ли проводить ремонтные работы при низких температурах воздуха?

Ответить на вопрос и успокоить жителей поспешил главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Марат Чемалтынов. Он рассказал, что круглогодичное устранение аварийных повреждений на дорогах города - это обычная практика.

- При укладке литой асфальт достигает температуру 200°C. Поэтому согласно нормативу технологию литого асфальтобетона возможно применять при наружной температуре воздуха до -10°C, - говорится в сообщении.

Кроме того, укладка литого асфальта - это временная мера. Когда температура воздуха прогреется до +10°C, дорожники начнут ремонт стандартными асфальтобетонными смесями

О том, какие девять участков дорог будут отремонтированы в Ижевске в 2021 году мы уже писали ранее. Кроме того в этом году укладывать асфальт будут круглосуточно.

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