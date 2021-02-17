Полномочия по похоронному делу в Ижевске вернули ООО «Ритуал»

О причинах смены СБиДХ обратно на ООО «Ритуал» не сообщается
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На сайте администрации Ижевске появилось распоряжение главы города Олега Бекмеметьева о возвращении полномочий в сфере похоронного дела ООО «Ритуал».
Ранее учреждение уже занималась этой деятельностью, но в 2020 году полномочия были переданы казенному учреждению «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Сейчас это постановление утратило силу.
О причинах смены СБиДХ обратно на ООО «Ритуал» не сообщается.
Напомним, что МУП «Ритуал» реорганизовали в ООО в декабре 2018 года. При чем, власти пытались продать компанию частным лицам, но покупателя не нашли.
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