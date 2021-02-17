Полномочия по похоронному делу в Ижевске вернули ООО «Ритуал»

О причинах смены СБиДХ обратно на ООО «Ритуал» не сообщается Фото: pixabay.com

На сайте администрации Ижевске появилось распоряжение главы города Олега Бекмеметьева о возвращении полномочий в сфере похоронного дела ООО «Ритуал».

Ранее учреждение уже занималась этой деятельностью, но в 2020 году полномочия были переданы казенному учреждению «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Сейчас это постановление утратило силу.

О причинах смены СБиДХ обратно на ООО «Ритуал» не сообщается.

Напомним, что МУП «Ритуал» реорганизовали в ООО в декабре 2018 года. При чем, власти пытались продать компанию частным лицам, но покупателя не нашли.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На сайте недвижимости в Ижевске прокуратура обнаружила мошенническое объявление о продаже квартир

57-летний житель Ижевска сгорел в собственном доме на улице Жечева