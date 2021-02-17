Две женщины пострадали в ДТП в Ижевске

У обеих машин смят капот и сломан передний бампер Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 16 февраля на перекрестке на улице Кирпичной в Ижевске произошло ДТП. В результате травмы получили женщины, которые находились за рулем машин.

Удалось установить, что 28-летняя водитель «Киа Рио» поворачивала на нерегулируемом перекрестке налево. При этом она не уступила дорогу встречному автомобилю «Лексус», за рулем которого находилась 33-летняя женщина. Так произошло столкновение.

Устанавливаются причины произошедшего.

В аварии пострадали оба транспортных средства. У обеих машин смят капот и сломан передний бампер.

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