Карта распространения коронавируса на 17 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии за минувшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона. В числе заболевших 11 детей и 22 пенсионера.
96 пациентов с этим диагнозом вылечились и были выписаны.
Прививку от COVID-19 уже поставил 17 831 житель республики.
В регионе продолжают делать тесты на коронавирус. Так, за минувшие сутки провели 1 199 исследований. А всего уже сделали 857 458 тестов.
Статистика по районам:
Ижевск - 13 169
Воткинск - 1 202
Глазов - 1 332
Можга - 1 152
Сарапул - 993
Завьяловский район - 1 590
Алнашский район - 585
Балезинский район - 419
Вавожский район - 258
Воткинский район - 314
Глазовский район - 221
Граховский район - 178
Дебесский район - 222
Игринский район - 534
Камбарский район - 209
Каракулинский район - 205
Кезский район - 275
Кизнерский район - 305
Киясовский район - 188
Красногорский район - 297
Малопургинский район - 400
Можгинский район - 277
Сарапульский район - 297
Селтинский район - 257
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 691
Шарканский район - 408
Юкаменский район - 227
Якшур-Бодьинский район - 386
Ярский район - 221
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