Карта распространения коронавируса на 17 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона. В числе заболевших 11 детей и 22 пенсионера.

96 пациентов с этим диагнозом вылечились и были выписаны.

Прививку от COVID-19 уже поставил 17 831 житель республики.

В регионе продолжают делать тесты на коронавирус. Так, за минувшие сутки провели 1 199 исследований. А всего уже сделали 857 458 тестов.

Статистика по районам:

Ижевск - 13 169

Воткинск - 1 202

Глазов - 1 332

Можга - 1 152

Сарапул - 993

Завьяловский район - 1 590

Алнашский район - 585

Балезинский район - 419

Вавожский район - 258

Воткинский район - 314

Глазовский район - 221

Граховский район - 178

Дебесский район - 222

Игринский район - 534

Камбарский район - 209

Каракулинский район - 205

Кезский район - 275

Кизнерский район - 305

Киясовский район - 188

Красногорский район - 297

Малопургинский район - 400

Можгинский район - 277

Сарапульский район - 297

Селтинский район - 257

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 691

Шарканский район - 408

Юкаменский район - 227

Якшур-Бодьинский район - 386

Ярский район - 221

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