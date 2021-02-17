Новый Индустриальный парк в Ижевске обеспечит 1000 рабочих мест для жителей Удмуртии

В этот проект завод инвестирует более 3 млрд рублей до 2024 года Фото: со страницы главы Удмуртии Александра Бречалова в социальных сетях

16 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов подписал соглашении о создании нового Индустриального парка на площадке одного из заводов в Ижевске. Так в республике появится более 1000 новых рабочих мест, сообщает на своей странице в социальных сетях глава региона.

В индустриальном парке будут создавать высококачественные лекарственные препараты для людей, страдающих почечной недостаточностью и производить турбореактивные двигатели для беспилотников.

- И это далеко не все! Здесь предусматривается размещение производств гражданской продукции резидентов парка – в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, - пишет Александр Бречалов.

В этот проект завод инвестирует более 3 млрд рублей до 2024 года.

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