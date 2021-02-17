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Экономика

583 миллиона выделили Удмуртии на финансирование больниц из резервного фонда правительства России

Всего федерация выделила 25,4 миллиардов на поддержку регионов
Анна Митрофанова
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Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Фото: pixabay.com

Федерация выделила 25,4 млрд рублей на поддержку регионов в дополнительном финансировании больниц и поликлиник. Для этого был задействован резервный фонд правительства России. Удмуртия получит 583 миллиона в 2021 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

- Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС, - говорится в сообщении.

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