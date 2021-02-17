«Ижсталь» увеличила реализацию в январе

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в январе текущего года увеличил реализацию продукции на 13% в сравнении с январем 2020 года. Продажи составили 31 тыс. тонн.

Наибольший рост показала реализация калиброванного проката и стальных фасонных профилей высокой точности – на 65% и 80% соответственно. Холоднокатаной ленты отгружено на 35% больше, горячекатаного проката – на 9%.

В разрезе марок стали рост продаж показала продукция из марок: нержавеющих (160%), нержавеющих с никелем (62%), инструментальных легированных (218%), быстрорежущих (187%), конструкционных с никелем (17%).

– Постепенный рост потребления металла, наметившийся в конце прошлого года, позволяет вернуться к объемам реализации до пандемии, – прокомментировал директор управления коммерческой деятельности ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

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