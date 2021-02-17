Ижевчан предупреждают о морозах до -32°С в ночь с 17 на 18 февраля

По республике температура опуститься -30°...-32°С, а в Ижевске - до -29°...-31°С Фото: pixabay.com

ГУ МЧС по Удмуртии предупреждает жителей республики о сильных морозах в ночь с 17 на 18 февраля. По республике температура опустится до -30°...-32°С, а в Ижевске - до -29°...-31°С.

При этом осадков и сильного ветра не ожидается.

Граждан призывают одеваться теплее и воздержаться от принятия спиртных напитков и курения, особенно на улице.

Жителей региона просят внимательно следить за новостями своего населенного пункта. Исключить дальние прогулки и поездки. Личный транспорт лучше оставить дома. Если же вы сели за руль, то водителям рекомендуется взять с собой трос для буксировки и лопату, а еще запастись топливом.

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