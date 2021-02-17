На месте перевернувшегося в Удмуртии бензовоза провели исследования почвы

Все показатели в норме Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Специалисты Роспотребнадзора Удмуртии провели исследования почвы в Глазове на месте, где в конце января опрокинулся бензовоз. Они проверили содержание нефтепродуктов в земле. Оказалось, что все показатели не превышают допустимой нормы. Об этом рассказал на своей странице в социальных сетях глава города Сергей Коновалов.

- Все показатели в пределах нормы по городу. Однако весной оттаявший грунт снова проверим. Коммунальные службы продолжают мониторить состояние сетей в близлежащих домах,— пишет Сергей Коновалов.

Напомним, 20 января, в Глазове на улице Пряженникова перевернулся бензовоз. Жителей ближайшего дома эвакуировали, но вскоре они вернулись в свои квартиры.

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