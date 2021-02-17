Осужденный экс-глава Удмуртии Александр Соловьев попал в реанимацию

Ранее Александра Соловьева из мест лишения свободы увезли в кардиологию Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Осужденный бывший глава Удмуртии Александр Соловьев попал в реанимацию, сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на слова дочери экс-главы Евгения Сирик. Также женщина рассказала, что родственникам не разрешают посещать пациента.

- Никто согласия (на посещение) не дает. Он находится в реанимации. Говорят, подписал разрешение на ознакомление о состоянии его здоровья родственникам. Но это только со слов третьих лиц. Были слухи о проведении операции. Но это опять слухи. Завтра я точно смогу все сказать,— говорит Евгения Сирик.

Напомним, ранее стало известно, что Александра Соловьева из мест лишения свободы увезли в кардиологию из-за ухудшения здоровья. Тогда его дочь рассказала, что родственники узнали об этом лишь спустя три от знакомых.

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