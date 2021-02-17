Депутата в Удмуртии подозревают в присвоении бюджетных средств

Он внес в документы ложные сведения Фото: Архив «КП» в Ижевске

СУ СК по Удмуртии расследует уголовное дело в отношении депутата Камбарского района, который подозревается в присвоении бюджетных средств в размере 203,3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Удалось выяснить, что депутат являлся генеральным директором коммерческой организации. Компания заключила договор с подрядчиком для нанесения автомобильной разметки. Работы не были выполнены в полном объеме. Однако обвиняемый внес в документы ложные сведения о выполнении контракта. За счет этого он присвоил себе указанную сумму.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе компании и изъяли документы, необходимы для следствия. Сейчас ведутся допросы свидетелей.

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