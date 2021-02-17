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Театр кукол в Удмуртии впервые представит 8 спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей

Они смогут слушать описание постановки
Анна Митрофанова
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Были запулены мобильный передатчик, головной микрофон, 20 приемников слушателя, 500 комплектов одноразовых наушников

Были запулены мобильный передатчик, головной микрофон, 20 приемников слушателя, 500 комплектов одноразовых наушников

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Театр кукол Удмуртии первым в республике поставят 8 спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей. В течение 2021 года планируется провести 12 показов с тифлокомментированием. Зрители будут слушать постановки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Это стало возможно благодаря выигранным грантам, на средства которых были запулены мобильный передатчик, головной микрофон, 20 приемников слушателя, 500 комплектов одноразовых наушников. А в 2020 году стало возможно нанять специалиста по озвучиванию. Кроме того, все сотрудники учреждения культуры прошли обучение и освоили аппаратуру.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья – приоритетная задача Правительства Удмуртии.

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