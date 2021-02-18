Житель Ижевска изуродовал лицо знакомого и вонзил нож ему в грудь

Ижевчанину грозит до 10 лет лишения свободы
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В сентябре 2020 года 51-летний ижевчанин находился дома у малознакомого 50-летнего потерпевшего. Мужчины выпивали. В ходе общения между ними произошел конфликт на почве ревности. Подозреваемый взял нож и несколько раз ударил знакомого в лицо, а затем вонзил клинок в его грудь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.
Своими действиями он причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью и изуродовал его лицо. Вследствие было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов допросили свидетелей и провели ряд судебных экспертиз.
На данный момент материалы дела с доказательной базой и обвинительным заключением переданы в суд. Ижевчанину грозит до 10 лет лишения свободы.
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