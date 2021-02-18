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Политика

На пост председателя счетной палаты Ижевска назначили Наталью Каринцеву

Ее заместителем стала Ксения Губайдуллина
Анна Митрофанова
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Решение было принято на сессии городской думы

Решение было принято на сессии городской думы

Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня на очередной сессии городской думы в Удмуртии было принято решение о назначении Натальи Каринцевой на должность председателя контрольно-счетной палаты Ижевска. А на должность ее заместителя была избрана Ксения Губайдуллина.

Напомним, до этого с 2005 года орган возглавлял Александр Новиков. А Наталья Каринцева была его заместителем.

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