На пост председателя счетной палаты Ижевска назначили Наталью Каринцеву

Решение было принято на сессии городской думы Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня на очередной сессии городской думы в Удмуртии было принято решение о назначении Натальи Каринцевой на должность председателя контрольно-счетной палаты Ижевска. А на должность ее заместителя была избрана Ксения Губайдуллина.

Напомним, до этого с 2005 года орган возглавлял Александр Новиков. А Наталья Каринцева была его заместителем.

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