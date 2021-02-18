Лыжники из Удмуртии вошли в состав сборной Росси на чемпионат мира Фото: пресс-служба федерации лыжных гонок России

Лыжники из Удмуртии Лилия Васильева и Сергей Ардашев вошли в состав сборной России на чемпионат мира. Соревнования будут проходить в Оберстдорфе в Германии с 23 февраля по 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок России.

Спортсмены поборются за медали в спринте, скиатлоне, индивидуальных гонках, эстафетах и масс-стартах.

Кстати, сейчас Сергей Ардашев представляет республику Татарстан.

Напомним, ранее на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров уже отличился спортсмен из Удмуртии. Так, Александр Ившин выиграл золотую медаль в общем старте классическим стилем на 30 км.

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