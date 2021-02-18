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В феврале травмы от падения на льду получили более 400 жителей Ижевска

41 человеку понадобилась госпитализация
Екатерина АРДАШЕВА
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Рост травматизма на льду стал итогом перепадов температуры

Рост травматизма на льду стал итогом перепадов температуры

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По данным на 18 февраля в столице Удмуртии 421 житель обратился в медучреждения с травмами, полученными от падения из-за гололеда. Причем 41 человеку понадобилась госпитализация, и их отвезли в травматологическое отделение ГБ № 3. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Рост травм такого рода в Ижевске связан с перепадами температур. В теплые дни снег начинает таять, а при понижении температуры заледеневает, из-за чего и образуется гололед на пешеходных дорожках. Все чаще в социальных сетях начали появляться жалобы жителей на опасные ледяные участки тротуаров.

По прогнозам Яндекс.Погоды морозы в Удмуртии сохранятся. А к пятнице должны начаться снегопады, которые помогут решить проблему с гололедом, засыпав заледенелые участки белыми осадками.

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