Фильм о дворнике из Ижевска, рисующем на снегу, участвует в международном кинофестивале

25 января дворник-художник прошел в финал шоу талантов на Первом канале Фото: Архив «КП» в Ижевске

Документальный фильм «Художник Семен Бухарин», рассказывающий о дворнике из Ижевска, который создает картины из снега при помощи лопаты и метлы, отобран для участия в международном кинофестивале в Санкт-Петербурге. Режиссер фильма Ирина Андреева рассказала «Комсомолке» о фильме, его герое и о себе.

РАБОТАЕТ С ХОЛОДОМ, А НЕСЕТ ТЕПЛО

Для Ирины Андреевой эта работа стала дебютом. Девушка учится в московской киношколе по специальности “режиссура игрового и неигрового кино”. Идея для документального кино, которое нужно было снять в рамках обучения, появилась у нее давно.

- О Семене Бухарине я услышала в 2016 году и уже тогда подумала, как здорово было бы снять про него фильм. Во мне откликнулось его творчество, неравнодушие к людям, к детям, в первую очередь. Хотя он и работает с холодом в своих картинах, а людям становится теплее. Мне хотелось передать в фильме его неравнодушие к людям, своей деятельности и окружающей среде, - поделилась своими мыслями Ирина Андреева.

Сам художник, рассказывая о себе, вспоминает, что создавать картины на снегу начал в 2011 году, когда устроился работать дворником в 25 лицей. До этого вся его жизнь не была связана с творчеством. Вдохновение появилось, когда начал работать с детьми:

- Сюжеты для картин я беру из окружающей жизни, по настроению. Много идей для картин мне дают дети. Они любят Сейчас я веду творческие кружки в школе, - рассказывает художник.

Творчество ижевского художника давно привлекает к себе внимание далеко за пределами республики. Снимать репортажи о нем приезжали из Санкт-Петербурга и даже из Франции. А вот фильм про него сняли впервые.

- Когда мне позвонили с предложением снять документальный фильм, я сразу согласился. Мне понравилось работать с Ириной Андреевой. Вообще такие люди мне нравятся - творческие, с самоотдачей, - говорит Семен Бухарин.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА СОСТОИТСЯ В МАРТЕ

Съемки проходили на территории Республиканского лицея-интерната в селе Италмас. Снять успели за один день. После того, как фильм был готов, началось его фестивальное продвижение. Картину отобрали для конкурсной программы международного фестиваля Sensus в Санкт-Петербурге. По словам режиссера, премьера фильма состоится на фестивале в марте 2021 года.

- Расписание появится ближе к марту. В течение 2021 года фильм будет доступен только в рамках- фестивальных показов, а дальше его можно будет увидеть на видео-платформе в общем доступе, - сообщает Ирина Андреева.

Фестиваль Sensus пройдет в Санкт-Петербурге с 12-15 марта. Кстати, мероприятие является благотворительным и проводится с целью сбора средств для съемок художественного фильма «Сила добра», а еще часть средств направят в фонды помощи больным детям.

25 января дворник-художник прошел в финал шоу талантов на «Первом канале». «Комсомолка» рассказала о его творческом номере.

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