Карта распространения коронавируса на 18 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 18 февраля 2021 года
Фото: pixabay.com
В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось еще 92 человека. Об этом сообщает оперштаб региона. Среди них 8 детей и 19 пенсионеров.
96 пациентов выздоровели и были выписаны. За прошедшие сутки не зафиксировано ни одного летального случая.
За минувшие сутки в лабораториях Удмуртии проведено 2 180 тестов на коронавирусную инфекцию. А всего уже сделали 859 639 исследований.
Статистика по районам:
Ижевск - 13 211
Воткинск - 1 208
Глазов - 1 338
Можга - 1 153
Сарапул - 994
Завьяловский район - 1 591
Алнашский район - 585
Балезинский район - 419
Вавожский район - 258
Воткинский район - 315
Глазовский район - 221
Граховский район - 178
Дебесский район - 224
Игринский район - 537
Камбарский район - 218
Каракулинский район - 205
Кезский район - 276
Кизнерский район - 307
Киясовский район - 189
Красногорский район - 297
Малопургинский район - 408
Можгинский район - 277
Сарапульский район - 298
Селтинский район - 257
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 691
Шарканский район - 412
Юкаменский район - 229
Якшур-Бодьинский район - 386
Ярский район - 222
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