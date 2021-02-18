Карта распространения коронавируса на 18 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 18 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось еще 92 человека. Об этом сообщает оперштаб региона. Среди них 8 детей и 19 пенсионеров.

96 пациентов выздоровели и были выписаны. За прошедшие сутки не зафиксировано ни одного летального случая.

За минувшие сутки в лабораториях Удмуртии проведено 2 180 тестов на коронавирусную инфекцию. А всего уже сделали 859 639 исследований.

Статистика по районам:

Ижевск - 13 211

Воткинск - 1 208

Глазов - 1 338

Можга - 1 153

Сарапул - 994

Завьяловский район - 1 591

Алнашский район - 585

Балезинский район - 419

Вавожский район - 258

Воткинский район - 315

Глазовский район - 221

Граховский район - 178

Дебесский район - 224

Игринский район - 537

Камбарский район - 218

Каракулинский район - 205

Кезский район - 276

Кизнерский район - 307

Киясовский район - 189

Красногорский район - 297

Малопургинский район - 408

Можгинский район - 277

Сарапульский район - 298

Селтинский район - 257

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 691

Шарканский район - 412

Юкаменский район - 229

Якшур-Бодьинский район - 386

Ярский район - 222

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