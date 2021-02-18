Жуткое фото с места ДТП в Удмуртии: погибла женщина-пассажир автомобиля «MERCEDES-BENZ»

На трассе в Удмуртии произошло лобовое столкновение
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Сегодня утром, 18 февраля, на 33 км трассы «Ижевск-Воткинск» случилось страшное ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает 1 отдел УГБИДД по Удмуртии.
По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «MERCEDES-BENZ» решил обогнать машину перед нем и выехал на встречку. В этот момент произошло лобовое столкновение с автомобилем «SUBARU».
В аварии погибла 32-летняя женщина, которая находилась в машине «MERCEDES-BENZ». Кроме того, пострадал и сам водитель. А также в больницу были доставлены 26-летний пассажир и водитель «SUBARU».
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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