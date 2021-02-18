В 2021 году будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета на замену лифтов в Удмуртии

В 2020 году за счет региональной и муниципальной поддержки в Удмуртии заменены 106 лифтов Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2021 году Удмуртия начнет работу по замене лифтов воспользовавшись программой Фонда содействия реформированию ЖКХ. Из средств фонда будет выделятся 50% от стоимости лифта и оборудования жильцам, которые решили заменить лифты во всех подъездах своего дома. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал министр строительства республики Дмитрий Сурнин.

- Желающие уже есть. Мы встречались с ТСЖ и управляющими компаниями, которые предоставили нам списки этих домов. Наша задача сейчас заявить адресный перечень в Фонд, - пишет министр.

Кроме того, стало известно, что на сессии госсовета Удмуртии было решено выделить 17,5 миллионов рублей из регионального бюджета.

- Это только начало. Планируем, что к концу года сумма будет увеличена, - рассказывает Дмитрий Сурнин.

В 2020 году за счет региональной и муниципальной поддержки в Удмуртии заменены 106 лифтов.

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