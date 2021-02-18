Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Эльвиру Пинчук на должность вице-премьера

Эльвира Пинчук Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 18 февраля, глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указы о назначении на должность вице-премьера Эльвиры Пинчук и на пост первого заместителя председателя правительства Константина Сунцова. Они будут действовать весь срок полномочий главы республики. Документ вступает в силу с момента подписания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее, с декабря 2020 года Константин Сунцов и Эльвира Пинчук были исполняющими обязанности должностей, на которые их назначили сегодня.

Напомним, кандидатуру Эльвиры Пинчук на пост заместителя председателя правительства Удмуртии предложил сам Александр Бречалов. А 24 декабря, депутаты государственного совета поддержали главу региона в его выборе. Тогда сообщалось, что новый вице-премьер будет заниматься только сферой здравоохранения. А остальные сферы перераспределят.

Кандидатуру Константина Сунцова также утвердили депутаты в декабре 2020 года. Напомним, на этом посту Константин Сунцов заменит Александра Свинина, который ранее был назначен торговым представителем России в Сингапуре.

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