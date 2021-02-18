Сотрудники ГИБДД задержали спровоцировавшего массовое ДТП водителя без прав в Ижевске

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Накануне вечером,17 февраля, на улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП с участием пяти автомобилей. 50–летний мужчина без прав находился за рулем автомобиля «Датсун» и при движении в сторону улицы Кирова спровоцировал столкновение с четырьмя машинами: «БМВ Х1», «ВИС-2347», «Рено-Логан» и «Мерседес», и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В аварии пострадала водитель автомобиля «Мерседес» - 37-летняя женщина.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность мужчины, который находился за рулем автомобиля «Датсун», после чего он был задержан. Водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас ведется расследование. Против подозреваемого составлен административный протокол.

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