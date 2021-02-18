Роддом №5 в Ижевске начал принимать рожениц без коронавируса Фото: Архив «КП» в Ижевске

с 18 февраля роддом № 5 Городской клинической больницы № 7 вновь начал принимать рожениц с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию. Палаты и родильные залы продезинфицировали, помещения абсолютно безопасны. Также в медучреждении оставили специальное отделение на 15 коек для женщин с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

- Решение о частичном перепрофилировании роддома № 5 было принято в связи с тем, что количество беременных женщин с коронавирусной инфекцией, небольшое. За все время работы было пролечено 417 беременных женщин, - рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева.

Отделение для рожениц с положительным тестом на COVID-19 находится на отдельном этаже, а еще имеет отдельный вход и родительные залы.

Напомним, в Удмуртии началось обратное перепрофилирование больниц из ковид-центров. Так, с 18 февраля также ГКБ №2 в Ижевске начала принимать пациентов в обычном порядке. Мы уже рассказывали и показывали как проходила дезинфекция помещений в медучреждении.

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