Правила содержания домашних животных в квартирах разработают в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии появятся правили, регламентирующие нормы содержания домашних животных, прежде всего кошек и собак, в квартирах. Проект документа подготовит лавное управление ветеринарии республики. Об этом сообщает пресс-служба госсовета региона.

Такие правила должны будут обеспечить безопасность и надлежащие условия проживания как для людей, так и для питомцев.

Этот вопрос подняли во время совещания посвященного рассмотрению актуальных вопросов в области обращения с животными. Председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов заметил, что все чаще внимание жителей и властей привлекают случаи содержания в квартире большого количества домашних животных. Это зачастую приводит к несоблюдению ветеринарных и санитарных норм, на которые жалуются соседи.

Кроме того там обсудили тему обращения с бездомными животными.

Кстати, недавно «Комсомолка» рассказывала историю ижевчанки, в однокомнатной квартире которой, живут сразу 50 кошек.

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