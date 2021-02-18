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Общество

Замена лифтов и энергоэффективный капремонт: в каких программах ЖКХ могут участвовать ижевчане в 2021 году

Расскажем, когда заканчивается прием заявок
Анна Митрофанова
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Ольга Дубовцева, замминистра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии и Елена Зинина, главный специалист-эксперт Управления ЖКХ

Ольга Дубовцева, замминистра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии и Елена Зинина, главный специалист-эксперт Управления ЖКХ

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Какие программы для жителей домов в Удмуртии действуют в этом году? И когда заканчивается прием заявок? На эти вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (12+) ответили Ольга Дубовцева, замминистра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии и Елена Зинина, главный специалист-эксперт Управления ЖКХ.

Подробнее в нашем подкасте.

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