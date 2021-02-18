К 2023 году в Удмуртии появятся 5 приютов для бездомных животных Фото: pixabay.com

В пяти городах Удмуртии в 2023 году планируют открыть приюты для бездомных животных. Они появятся в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Можге и Воткинске. Об этом рассказал начальник главного управления ветеринарии региона Роман Габдрахманов во время рабочего совещания, которое было посвящено рассмотрению актуальных вопросов в области обращения с животными, сообщает пресс-служба госсовета республики.

Там обсуждался вопрос реализации на территории региона положений федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Отмечается, что в Удмуртии хотят доработать положения закона, которые касаются сроков содержания животных в приютах. А еще пересмотреть условия, при которых отловленных животных в итоге возвращают обратно на улицы - в естественную среду обитания.

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