Неизвестные сообщили об угрозе минирования школ Ижевска

Кем являлись злоумышленники, заявившие о минировании, пока не сообщается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В четверг, 18 февраля, школы Ижевска получили пугающие послания об угрозе минирования зданий, об этом сообщает пресс-служба города.

Руководство образовательных организаций не растерялось и приняло все необходимые меры реагирования для защиты детей от возможного теракта. Представители правоохранительных органов также прибыли вовремя и выполнили весь комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий.

Точное количество учреждений, получивших сообщения от злоумышленников, а также информация о возможных виновниках переполоха пока не сообщается.

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