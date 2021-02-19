Рекорд за пять лет: в лаборатории Роспотребнадзора Удмуртии провели 135 тысяч исследований на вирусы

В 2020 году проведено на 29% исследований больше, чем в 2019 году Фото: Дмитрий Селезнёв

Вирусологическая лаборатория при Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии поставила рекорд, выполнив 135 тыс. исследований за 2020 год. Как сообщает пресс-служба ведомства, подобное происходит первые за пять лет.

Для сравнения, в 2019 году было выполнено на 29% меньше исследований, а в прошлые пять лет – на 33% меньше.

Разумеется, ведущую роль в этой статистике сыграл коронавирус: 67 тыс. анализов проведено именно на эту инфекцию. Грипп на втором месте с 26 тыс. анализов. 15 тыс. анализов проведено на обнаружение антител к вакциноуправляемым вирусам, таким как корь, краснуха, эпидемический паротит и гепатит В. Еще меньше анализов было сделано на выявление инфекций, предающиеся с укусами клещей: 14 тыс. исследований на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и несколько других возбудителей.Также проводились анализы на выявление возбудителей острых кишечных инфекций и исследования объектов внешней среды на наличие вирусов и бактерий всех групп.

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