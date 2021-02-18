Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 18 февраля 2021 года: более 19 тысяч вакцинированных и перепрофилирование ковид-центров

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 18 февраля 2021 года Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось еще 92 человека. Об этом сообщает оперштаб региона. Среди них 8 детей и 19 пенсионеров.

96 пациентов выздоровели и были выписаны. За прошедшие сутки не зафиксировано ни одного летального случая.

Вакцину от COVID-19 поставили 19 183 жителя республики.

По данным на 18 февраля в республике коронавирусом за все время пандемии заболело 27 379 человек. 24 000 пациентов смогли победить болезнь и вылечились. А 358 случаев закончились летальным исходом.

За минувшие сутки в лабораториях Удмуртии проведено 2 180 тестов на коронавирусную инфекцию. А всего уже сделали 859 639 исследований.

Карту распространения коронавируса по регионам можно посмотреть по ссылке.

Сегодня, 18 февраля, сразу два медучреждения Ижевска перепрофилировали обратно из ковид-центров. Роддом № 5 Городской клинической больницы № 7 вновь начал принимать рожениц с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию. Также в медучреждении оставили специальное отделение на 15 коек для женщин с коронавирусом. также ГКБ №2 в Ижевске начала принимать пациентов в обычном порядке. Мы уже рассказывали и показывали как проходила дезинфекция помещений в медучреждении.

Коронавирус в России

Вакцина российского производства «Спутник V» вошла в число лидеров среди вакцин от коронавируса по количеству полученных одобрений на использование в мире. Об этом сообщает RT на русском. Сейчас 27 стран мира начали применять наш препарат для вакцинирования своих жителей. Недавно к этому числу присоединились: Казахстан, Черногория, Сент-Винсент и Гренадины. Сейчас в центре им. Гамалеи проводится вторая фаза испытаний еще одной отечественной вакцины - «Спутник лайт».