Погибший и трое пострадавших: в Удмуртии столкнулись две легковушки

Обстоятельства смертельного ДТП в Удмуртии уточняются Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина, произошло 18 февраля на 66 км автодороги «Игра-Глазов» в Удмуртии. Подробности сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Вечером, около 20:00, «Рено Логан» под управлением мужчины 1983 года рождения совершил столкновение с движущемся по встречной полосе автомобилем «Сузуки» под управлением мужчины 1955 года рождения.

По предварительным данным, водитель «Рено» при развороте не уступил водителю «Сузуки» дорогу. Последствия оказались фатальными: пассажирка «Рено», находившая на переднем сиденье, погибла. Оба водителя пострадали, также травмы получил пассажир автомобиля «Сузуки». Обстоятельства происшествия выясняются.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о необходимости сохранять внимательность на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

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