79-летний пенсионер скончался от коронавируса в Удмуртии

20 550 уже поставили прививки от коронавируса Фото: pixabay.com

За сутки в Удмуртии коронавирусом заболело 94 человека. Заразились 5 детей и 26 пенсионеров. Об этом сообщает оперштаб региона.

93 жителя республики смогли победить болезнь. А мужчина 79-лет, к сожалению, скончался в минувшие сутки.

20 550 человек уже поставили прививки от коронавируса.

На 19 февраля в Удмуртии зарегистрировано 27 473 случаев заболевания COVID-19 среди жителей. 24 093 пациентов выздоровели и были выписаны. А 359 человек, к сожалению скончались.

За все время пандемии провели уже 861 541 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1 902 теста.

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