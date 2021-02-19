79-летний пенсионер скончался от коронавируса в Удмуртии

20 550 уже поставили прививки от коронавируса
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За сутки в Удмуртии коронавирусом заболело 94 человека. Заразились 5 детей и 26 пенсионеров. Об этом сообщает оперштаб региона.
93 жителя республики смогли победить болезнь. А мужчина 79-лет, к сожалению, скончался в минувшие сутки.
20 550 человек уже поставили прививки от коронавируса.
На 19 февраля в Удмуртии зарегистрировано 27 473 случаев заболевания COVID-19 среди жителей. 24 093 пациентов выздоровели и были выписаны. А 359 человек, к сожалению скончались.
За все время пандемии провели уже 861 541 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1 902 теста.
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