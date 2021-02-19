Фотофакт: мемориальные доски профессорам Алиеву и Пичугину открыли в ИжГТУ

Али Алиев - доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы России, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских войск, заслуженный деятель науки Удмуртской республики Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

22 февраля ИжГТУ празднует свой день рождения. В честь этого праздника было решено восстановить и увековечить память о тех, кто внес свой вклад в развитие вуза. С этой целью на стенах учебного заведения появились две мемориальные доски профессорам А.В.Алиеву и И.К.Пичугину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ижевска.

Эти памятные таблички придумал и создал Павел Медведев, член Союза художников России, лауреат Госпремии Удмуртской Республики.

Так, на фасаде второго корпуса появилась памятная табличка декану факультета «Математика и естественные науки» ИжГТУ, профессору Али Вейсовичу Алиеву. Он родился в Грузии, а в 1976 году приехал в Ижевск и начал свою работу в ижевском механическом институте - так тогда назывался ИжГТУ. В 2011-го году — деканом нового тогда факультета «Математика и естественные науки», который был организован по его инициативе.

Али Алиев - доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы России, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских войск, заслуженный деятель науки Удмуртской республики.

Мемориальная доска Ивану Кузьмичу Пичугину установлена на фасаде четвертого корпуса. Иван Кузьмич также не является уроженцем Удмуртии. В Ижевск он приехал в 60-х годах прошлого века, чтобы учится в ижевском механическом институте. А в 1992 году он стал деканом робототехнического факультета, кроме того, работал проректором по учебной работе.

Иван Пичугин - кандидат технических наук, профессор, действительный член Академии проблем качества РФ, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, заслуженный работник высшей школы РФ; награжден орденом «Знак Почета».

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