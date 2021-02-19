Четверо человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки в Ижевске

Удар был такой силы, что у «Опеля» оторвало колесо Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне утром, 18 февраля, на улице Новоажимова в Ижевске случилось ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. Пострадали три пассажира маршрутки - 63, 21 и 25 лет, и водитель «Опеля». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным 54-летний водитель автомобиля «Опель Антара» не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в машину «Рено» и микроавтобус «Форд Транзит».

На месте работали две кареты скорой помощи.

Удар был такой силы, что у «Опеля» оторвало колесо. Также у автомобиля сломан передний бампер. А у маршрутки видны повреждения и вмятины на кузове с левой стороны.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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